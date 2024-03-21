Нещодавно завершилась щорічна пресконференція компанії Seat на якій генеральний директор компанії Уейн Гріффітс підбив підсумки минулого року та окреслив майбутнє лінійок Cupra та Seat.

Як повідомили в SEAT, 2023 рік став найуспішнішим та прибутковішим за всю історію бренду. Аби зберегти позитивну тенденцію розвитку, керівництво компанії вирішило представити бренд Cupra на американському ринку до кінця десятиліття. Це допоможе залучити нових покупців та розширити впізнаваність бренду у світі.

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Очікується, що найуспішніша модель Cupra - кросовер Formentor отримає електричну генерацію вже в найближчі кілька років, проте, вже зовсім незабаром актуальна модель, яка перебуває на конвеєрі вже 4 роки, отримає рестайлінг. Оновлену версію покажуть 29 квітня.

До того ж Уейн Гріффітс оголосив, що для американського ринку буде створено новий більший електричний кросовер і його планують збирати в Мексиці. Модель, назву якої поки не розкривають, буде продаватись через «нову модель дистрибуції», але не розкрив детальних подробиць.

Повідомляється, що початок продажів повністю електричного Cupra Tavascan, який є “братом” Volkswagen ID.5 та плагін-гібрида Cupra Terramar відбудеться у 2024 році. Плагін буде близьким родичем Audi Q3 нового покоління й збиратиметься в Угорщині.

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Міський електромобіль Raval, який є еквівалентом Volkswagen ID.2, буде найдоступнішою моделлю в лінійці Cupra й він також дебютує наступного року.

На питання журналістів чи з’явиться в лінійці Cupra компактний дешевий електромобіль, аналог моделі ID.1, виробництво якої вже підтвердили в Volkswagen, генеральний директор компанії Seat відповів, що потенційно, таке авто може з’явитись, однак не розкрив жодних деталей.

SEAT Arona

Також Гріффітс розвіяв факт про те, що Volkswagen Group вирішив “вбити” бренд SEAT, як автовиробника, й заявив, що модель Leon отримає оновлення, яке також презентують 29 квітня, а Ibiza та субкомпактний кросовер Arona будуть оновлені (знову) у 2025 році.

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До того ж компанія вирішала продовжити життєвий цикл кросовера Ateca, який було представлено ще у 2016 році й модель все ще буде отримувати оновлення.