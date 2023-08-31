Рестайлінг включає оновлені передню та задню панелі та більший екран інформаційно-розважальної системи.

Новий Cupra Formentor нещодавно був помічений на вулицях, приховуючи свої зміни під тонким камуфляжем. Уперше представлений у 2020 році, новий стиль є частиною оновлення Cupra, яке очікується в 2024 модельному році.

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Cupra — це суббренд Seat, з великої родини Volkswagen AG. Formentor має спільну платформу з Seat Ateca та VW Golf. Для нього пропонується низка силових агрегатів, включаючи 1,5- та 2,0-літрові чотирициліндрові двигуни та гібрид із 1,4-літровим двигуном з турбонаддувом, який видає до 242 кінських сил.

Візуальні оновлення незначні, але відображають стиль електричного Cupra Tavascan. Оновлена версія Formentor включає пару нових фар, нову решітку радіатора зі зміненим повітрозабірником і змінений передній бампер. На відміну від більшості камуфляжів для транспортних засобів, які покривають автомобіль густим візерунком, Formentor тонко замаскований, щоб виглядати як поточна версія та поєднуватися з іншими автомобілями.

Ззаду зміни менші та менш виражені. Однак, схоже, є нова графіка для задніх ліхтарів, а також зміни зовнішніх кутів заднього бампера та навколо області номерного знака.

З того, що ми знаємо, очікується, що інтер’єр отримає оновлення із більшим екраном інформаційно-розважальної системи. Ця зміна, ймовірно, буде бажаною, оскільки більшість елементів керування Formentor управляються через інтерфейс сенсорного екрана.

Про зміни в лінійці силових агрегатів поки нічого не повідомляється. Однак, можливо, Cupra внесе деякі модифікації, щоб збільшити потужність і одночасно зменшити викиди парникових газів.