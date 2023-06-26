Cupra представила спрощені версії кросовера Ateca. Тепер автомобіль можна купити і з менш потужними двигунами.

Бренд Cupra представив спрощені версії свого першого кросовера Ateca. У 2018 році бренд Cupra представив свою першу модель, якою став варіант кросовера Seat Ateca. Зараз настав час оновлення пропозиції.

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П'ять років на ринку була доступна єдина модифікація моделі з топовим двигуном, але зараз іспанський автовиробник вирішив зіграти на зниження та представив дві нові модифікації. Новинки отримали агрегати від базового Seat Ateca і стали менш потужними та доступнішими для клієнтів. Але додаванням нових двигунів робота не обмежилася.

Топова версія з бензиновим турбомотором 2.0 TSI, що видає 300 кінських сил і 400 Нм, у поєднанні з 7-ступінчастою роботизованою коробкою передач DSG і системою повного приводу 4Drive залишилася в лінійці.

Але тепер можна вибрати менш екстремальні варіанти моделі. Для Cupra Ateca запропоновано ще два бензинові мотори. Новим став 1.5 TSI на 150 кінських сил та 250 Нм, а також дефорсований до 190 сил та 320 Нм дволітровий агрегат.

Поєднуються двигуни тільки з «роботом» DSG, а привід безальтернативний: півторалітровий мотор має тільки передній привід, а дволітровий — повний. Модель 2023 модельного року також отримала новий, скульптурніший, задній дифузор. Прийом замовлень на автомобіль у Європі розпочнеться з липня.