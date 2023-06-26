Cupra представила упрощенные версии кроссовера Ateca. Теперь автомобиль можно купить и с менее мощными двигателями.

Бренд Cupra представил упрощенные версии своего первого кроссовера Ateca. В 2018 году бренд Cupra представил свою первую модель, которой стал вариант кроссовера Seat Ateca. Сейчас пришло время обновления предложения.

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Пять лет на рынке была доступна единственная модификация модели с топовым двигателем, но сейчас испанский автопроизводитель решил сыграть на понижение и представил две новые модификации. Новинки получили агрегаты от базового Seat Ateca и стали менее мощными и доступными для клиентов. Но добавлением новых двигателей работа не ограничилась.

Топовая версия с бензиновым турбомотором 2.0 TSI, выдающим 300 лошадиных сил и 400 Нм, в сочетании с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DSG и системой полного привода 4Drive осталась в линейке.

Но сейчас можно избрать менее экстремальные варианты модели. Для Cupra Ateca теперь предложено еще два бензиновых двигателя. Новым стал 1.5 TSI на 150 лошадиных сил и 250 Нм, а также дефорсированный до 190 сил и 320 Нм двухлитровый агрегат.

Сочетаются двигатели только с «роботом» DSG, а привод безальтернативный: полуторалитровый мотор имеет только передний привод, а двухлитровый – полный. Модель 2023 модельного года также получила новый, более скульптурный, задний диффузор. Прием заказов на автомобиль в Европе начнется с июля.