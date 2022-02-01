Функциональность всегда преобладает над дизайном в отношении складных велосипедов, поэтому обычно такие велосипеды выглядят, как неудачная попытка переделать детский велосипед во взрослый. Серия велосипедов Unno Cupra пришла, чтобы изменить это.

Cupra попросил складной электровелосипед и получил этот стильный и удобный транспорт. Его разработка является заслугой небольшой компании Unno, которая имеет поддержку Cupra и надеется начать производство этих велосипедов для испанского бренда спортивных автомобилей.

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Электробайки Unno оснащены разновеликими колесами, с большим перепадом – 29 дюймов спереди и 26 или 24 сзади. Оба колеса имеют пятиспицевые звездообразные диски.

Испанский производитель велосипедов утверждает, что правильный размер переднего колеса гарантирует, что велосипед будет комфортным в езде, стабильным и прочным, а общие габариты все еще остаются компактными, благодаря размеру заднего колеса. Unno Cupra имеет карбоновую раму, а батарея размещена между нижней трубой и подседельной трубой.

Unno пока держит велосипед в статусе концепта, поэтому не дает никаких характеристик, а Cupra вообще ничего не сообщала о велосипеде, который разрабатывался с 2020 года. Поэтому рассчитывать на скорое появление такого велосипеда на рынке, к сожалению, не приходится.

Фото: складной электрический велосипед Unno Cupra / Autoevolution