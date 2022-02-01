Функціональність завжди переважає над дизайном у відношенні складаних велосипедів, тому зазвичай такі двоколісники виглядають, як невдала спроба переробити дитячий велосипед під дорослого. Серія велосипедів Unno Cupra прийшла, щоб це змінити.

Cupra попросив складаний електровелосипед і отримав цей стильний і зручний двоколісник. Його розробка є заслугою невеликої компанії Unno, яка має підтримку Cupra та сподівається розпочати виробництво цих велосипедів для іспанського бренду спортивних автомобілів.

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Електробайки Unno оснащені різновеликими колесами, з великим перепадом – 29 дюймів спереду та 26 або 24 ззаду. Обидва колеса мають п’ятиспицеві зіркоподібні диски.

Іспанський виробник велосипедів стверджує, що правильний розмір переднього колеса гарантує, що велосипед буде комфортним у їзді, стабільним і міцним, а загальні габарити все ще залишаються компактними, завдяки розміру заднього колеса. Unno Cupra має карбонову раму, а батарея розміщена між нижньою трубою та підсідельною трубою.

Unno поки тримає велосипед у статусі концепту, тож не надає жодних характеристик, а Cupra взагалі нічого не повідомляла про велосипед, який розроблявся з 2020 року. Тому розраховувати на скору появу такого велосипеда на ринку, на жаль, не доводиться.

Фото: складаний електричний велосипед Unno Cupra / Autoevolution