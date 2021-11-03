Великі 28-дюймові колеса діляться на три секції, а рама складається навпіл, що робить повнорозмірний велосипед надзвичайно компактним у складеному вигляді.

Інженер Алекс Анімашон, якщо й не винайшов колесо заново, то зміг вдосконалити його так, аби воно могло працювати на тому, що розробник називає ідеальним міським велосипедом.

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Складані велосипеди не є новинкою, навіть електричні велосипеди почали випускати зі складними рамами, що робить їх більш зручними для мешканців квартир з обмеженим простором. Як правило, складані велосипеди мають маленькі колеса, що спотворює їх вигляд та робить менш зручними в користуванні. Але Tuck Bike відрізняється тим, що має складані колеса, що робить його першим у своєму роді.

Анімашон розпочав розробку Tuck Bike ще у 2017 році, з того часу конструкція постійно вдосконалювалась. Конструктор має досвід у виробництві та автомобільній техніці. Його резюме включає роботу над гібридом Range Rover і Jaguar від Spectre, каже він, а також звання головного дизайнера в Mobius Motors і вже встановлені робочі відносини з постачальниками в Азії. У нього є ноу-хау та зв’язки, щоб вивести Tuck Bike на ринок, тому він запустив краудфандингову кампанію на Kickstarter, щоб розпочати серійне виробництво свого складаного велосипеда.

Tuck Bike у повністю складеному вигляді має габарити дорожньої валізи: 65 x 40 x 86 см. Він оснащений парою додаткових коліщаток, які дозволяють його перевозити у складеному стані, як валізу. Шини – безкамерні, виготовлені спеціально для велосипеда компанією Gecko Rubber. Рама виготовлена ​​з алюмінієвого сплаву, тому вона легка (13,6 кг) і міцна. Одношвидкісний велосипед оснащений механічними дисковими гальмами Tektro. Складане колесо пройшло комплексне тестування незалежними експертами й відповідає міжнародному стандарту надійності ISO 4210-7:2014 та американському стандарту споживчих товарів CPSC 16 CFR 1512.18 (j).

Фото: складаний велосипед Tuck Bike / Kickstarter

Велосипед Tuck Bike пропонується у двох розмірах рами – середньому та великому. Перші інвестори можуть отримати його за 1695 доларів, а звичайна ціна становитиме 1995 доларів, коли і якщо він надійде у виробництво. Отримувати велосипеди покупці повинні починаючи з жовтня 2022 року.

Судячи з відео, на складання велосипеда потрібно трохи більше хвилини.