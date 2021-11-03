Большие 28-дюймовые колеса делятся на три секции, а рама складывается пополам, что делает полноразмерный велосипед очень компактным в сложенном виде.

Инженер Алекс Анимашон, если и не изобрел колесо заново, то смог усовершенствовать его так, чтобы оно могло работать на том, что разработчик называет идеальным городским велосипедом.

Также интересно: Умелец собрал электровелосипед на 20-дюймовых автомобильных колесах

Складывающиеся велосипеды не являются новинкой, даже электрические велосипеды начали выпускать со складывающимися рамами, что делает их более удобными для жильцов с ограниченным пространством. Как правило, складывающиеся велосипеды имеют маленькие колеса, что уродует их вид и делает менее удобными в использовании. Но Tuck Bike отличается тем, что имеет складывающиеся колеса, что делает его первым в своем роде.

Анимашон начал разработку Tuck Bike еще в 2017 году, с тех пор конструкция постоянно совершенствовалась. У конструктора есть опыт в производстве и автомобильной техники. Его резюме включает в себя работу над гибридом Range Rover и Jaguar от Spectre, говорит он, а также звание главного дизайнера в Mobius Motors и уже крепкие рабочие отношения с поставщиками в Азии. У него есть ноу-хау и связи, чтобы вывести Tuck Bike на рынок, поэтому он запустил краудфандинговую кампанию на Kickstarter, чтобы начать серийное производство своего складывающегося велосипеда.

Tuck Bike в полностью сложенном виде имеет габариты дорожного чемодана: 65 x 40 x 86 см. Он оснащен парой дополнительных колесиков, позволяющих его перевозить в сложенном состоянии, как чемодан. Шины – бескамерные, изготовленные специально для велосипеда Gecko Rubber. Рама изготовлена ​​из алюминиевого сплава, поэтому она легкая (13,6 кг) и прочная. Односкоростной велосипед оснащен механическими дисковыми тормозами Tektro. Складывающееся колесо прошло комплексное тестирование независимыми экспертами и соответствует международному стандарту надежности ISO 4210-7:2014 и американскому стандарту потребительских товаров CPSC 16 CFR 1512.18(j).

Фото: складывающийся велосипед Tuck Bike / Kickstarter

Велосипед Tuck Bike предлагается в двух размерах рамы – среднем и большом. Первые инвесторы могут получить его за 1695 долларов, а обычная цена будет составлять 1995 долларов, когда и если он поступит в производство. Получать велосипеды покупатели должны с октября 2022 года.

Судя по видео, на сборку велосипеда нужно чуть больше минуты.