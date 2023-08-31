Рестайлинг включает в себя обновленные переднюю и заднюю части и больший экран информационно-развлекательной системы.

Новый Cupra Formentor недавно был подмечен на улицах, скрывая свои изменения под тонким камуфляжем. Впервые представленный в 2020 году новый стиль является частью обновления Cupra, которое ожидается в 2024 модельном году.

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Cupra – это суббренд Seat, из большой семьи Volkswagen AG. Formentor имеет общую платформу с Seat Ateca и VW Golf. Для него предлагается ряд силовых агрегатов, включая 1,5- и 2,0-литровые четырехцилиндровые двигатели и гибрид с 1,4-литровым турбонаддувным двигателем, который выдает до 242 лошадиных сил.

Визуальные обновления незначительны, но отражают стиль электрического Cupra Tavascan. Обновленная версия Formentor включает пару новых фар, новую решетку радиатора с измененным воздухозаборником и измененный передний бампер. В отличие от большинства камуфляжей для транспортных средств, покрывающих автомобиль густым узором, Formentor тонко замаскирован, чтобы выглядеть как текущая версия и сочетаться с другими автомобилями.

Сзади изменения меньше и менее выражены. Однако, похоже, новая графика для задних фонарей, а также изменения внешних углов заднего бампера и вокруг области номерного знака.

Из того, что мы знаем, ожидается, что интерьер получит обновление с большим экраном информационно-развлекательной системы. Это изменение, вероятно, будет желательным, поскольку большинство элементов управления Formentor управляются через интерфейс сенсорного экрана.

Об изменениях в линейке силовых агрегатов пока ничего не сообщается. Однако, возможно, Cupra внесет некоторые модификации, чтобы увеличить мощность и одновременно снизить выбросы парниковых газов.