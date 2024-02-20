Volkswagen Group намагається додати пікантності своїм пропозиціям електромобілів випустивши електричний хот-хетч потужністю 322 к.с.

Cupra, що відокремилася від бренду SEAT концерну Volkswagen у 2018 році, представляє свій перший потужний електричний автомобіль. Спортивна похідна модель заснована на компактній моделі Born і отримала суфікс "VZ", що є абревіатурою від "veloz" – іспанське "швидкий".

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Задньопривідний електричний хот-хетч використовує оновлений двигун потужністю 322 к.с. і величезним миттєвим крутним моментом 545 Нм. Ці показники потужності показують величезний приріст на 94 к.с. і 235 Нм порівняно з попереднім найпотужнішим варіантом Cupra Born. Варіант VZ скорочує цілу секунду від спринту до 100 км/год, що тепер займає 5,7 секунди. Максимальна швидкість зросла до 200 км/год.

Born VZ — це щось більше, ніж потужніший електродвигун, оскільки Cupra також надає йому комплект ексклюзивних 20-дюймових коліс. Збільшену ємність акумуляторної батареї на 2 кВт-год до 79 кВт-год для орієнтовного запасу ходу в 570 кілометрів. Рульове керування стало гострішим, а підвіску внесено додаткові налаштування для кращої керованості, тоді як гальма стали більш потужними, ніж раніше.

Що стосується стилю, Cupra пропонує новий Born VZ у цьому кольорі темного лісу. Нещодавно доданий логотип «VZ» на дверях багажника має вигляд темного хрому, що повторює напис «Cupra». Усередині він отримує пару сидінь, що облягають тіло, які не використовуються в менших моделях. Однак ці ковшеподібні сидіння вже доступні в деяких потужних автомобілях із двигуном внутрішнього згоряння, включаючи Formentor VZ5 із п’ятирядним двигуном, запозиченим у Audi.

Для кращої моделі Born Cupra збільшила розмір екрана інформаційно-розважальної системи на 0,9 дюйма до 12,9 дюйма. Також є сенсорний повзунок для регулювання клімату та гучності, і він нарешті підсвічується. За додаткову плату покупці можуть отримати додаткову звукову систему Sennheiser з 10 динаміками потужністю 425 Вт. У стандартній комплектації варіант VZ має пелюсткові перемикачі, встановлені за кермом, для вибору одного з трьох рівнів рекуперації енергії.

Born VZ надійде в продаж в Європі в третьому кварталі цього року. Також у 2024 році ми повинні побачити його еквівалентну версію Volkswagen, ID.3 GTX. Ці моделі змагатимуться в розрідженому сегменті, який включає MG4 XPower. Скоро до них приєднається менший Alpine A290.