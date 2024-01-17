Вже вдруге за час російсько-української війни сервісні компанії та автовиробники Європи призупиняються чи сповільнюють роботу через вичерпані запаси компонентів українського виробництва.

Якщо на початку вторгнення росіян в Україну відчувалася нестача джгутів та різного виду електричної проводки для автомобілів, то нині у більшості підприємств сервісу закінчилися запаси термопасти для ущільнення відремонтованих акумуляторів.

Першими постраждали власники електромобілів Cupra Born, котрі зіткнулися з тривалими затримками в отриманні своїх автомобілів в ході обслуговування акумуляторів – брак термопасти, необхідної для герметизації корпусів акумуляторів, унеможливив вчасне повернення машин. Проблема почалася накопичуватися ще з літа, коли Cupra концерну Volkswagen випустила у липні сервісний бюлетень щодо потенційних проблем зі станом акумулятора.

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"Згідно з директивами сервісної кампанії, дилерські центри почали перевіряти та відкривати корпуси акумуляторів. Однак незабаром вони виявили дефіцит спеціальної термопасти, необхідної для повторної герметизації. Критичний компонент, вироблений в Україні, зіткнувся з перебоями у ланцюзі постачання, що призвело до дефіциту", - констатують проблему експерти часопису BNN Breaking.

Щоправда, хто з українських постачальників і на якій ланцюговій ланці обірвалося постачання теплопровідного герметика, не повідомляється. Вочевидь, все впирається в заблоковані фури на кордоні України з Польщею.

Завод у Цвікау (Німеччина) є першим автомобільним заводом Volkswagen, який виробляє виключно електромобілі. З їх акумуляторами й виникла проблема. Фото: Cupra

Найти швидку заміну українській термопасті іншим високоякісним матеріалом з відповідними характеристиками не виходить. По-перше, українські виробники тримають склад свого герметика у секреті. По-друге, використання іншого будь-якого герметика в пожежонебезпечній акумуляторній продукції потребує попередніх тривалих досліджень і сертифікації.

Це не єдина логістична проблема, з якою розпочався нинішній рік для автомобільного ринку Європи. Масла у вогонь підливає конфлікт на Близькому Сході, через що вантажі для європейського автопрому і авторинку йдуть в обхід Африки. Але то вже інша історія.