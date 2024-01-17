Уже второй раз за время российско-украинской войны сервисные компании и автопроизводители Европы приостанавливаются или замедляют работу из-за исчерпанных запасов компонентов украинского производства.

Если в начале вторжения россиян в Украину ощущалась нехватка жгутов и различного вида электрической проводки для автомобилей, то сейчас у большинства предприятий сервиса закончились запасы термопасты для уплотнения отремонтированных аккумуляторов.

Первыми пострадали владельцы электромобилей Cupra Born, которые столкнулись с длительными задержками в получении своих автомобилей в ходе обслуживания аккумуляторов – нехватка термопасты, необходимой для герметизации корпусов аккумуляторов, сделала невозможным своевременное возвращение машин. Проблема начала накапливаться еще с лета, когда Cupra концерна Volkswagen выпустила в июле сервисный бюллетень о потенциальных проблемах с состоянием аккумулятора.

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"Согласно директивам сервисной кампании, дилерские центры начали проверять и открывать корпуса аккумуляторов. Однако вскоре они обнаружили дефицит специальной термопасты, необходимой для повторной герметизации. Критический компонент, произведенный в Украине, столкнулся с перебоями в цепи поставок, что привело к дефициту", — констатируют проблему эксперты портала BNN Breaking.

Правда, кто из украинских поставщиков и на каком цепном звене оборвались поставки теплопроводного герметика, не сообщается. Очевидно, все упирается в заблокированные фуры на границе Украины с Польшей.

Завод в Цвикау (Германия) является первым автомобильным заводом Volkswagen, который производит исключительно электромобили. С их аккумуляторами и возникла проблема. Фото: Cupra

Найти быструю замену украинской термопасте другим высококачественным материалом с соответствующими характеристиками не получается. Во-первых, украинские производители держат состав своего герметика в секрете. Во-вторых, использование другого любого герметика в пожароопасной аккумуляторной продукции требует предварительных длительных исследований и сертификации.

Это не единственная логистическая проблема, с которой начался нынешний год для автомобильного рынка Европы. Масла в огонь подливает конфликт на Ближнем Востоке, из-за чего грузы для европейского автопрома и авторынка идут в обход Африки. Но это уже другая история.