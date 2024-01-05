Volkswagen Group заявила, что ее стартап по производству аккумуляторов с твердотельными элементами для электромобилей продемонстрировал многообещающие результаты. Испытания твердотельных аккумуляторов превысили все ожидания.

Твердотельный прототип от американского партнера QuantumScape значительно превысил цели во время последних испытаний, заявил автопроизводитель.

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Во время испытаний аккумуляторной батареи PowerCo в течение нескольких месяцев было обнаружено лишь 5-процентную потерю емкости после более чем 1000 циклов зарядки, что эквивалентно пробегу в 500 тыс. км.

В VW объяснили, что отраслевые цели на этом этапе разработки были - 700 циклов зарядки и максимальная потеря 20% емкости.

"Это очень обнадеживающие результаты", — сказал глава PowerCo Фрэнк Блом. "Конечным результатом этой разработки может стать аккумуляторная батарея, которая обеспечивает большой диапазон, может сверхбыстро заряжаться и практически не стареет".

Твердотельные батареи заменяют обычный жидкий электролит и сепаратор из керамики, стекла или полимеров. Эта инновация, если будет доказана ее эффективность за пределами лаборатории, может сделать батареи электромобилей безопаснее, меньше и еффективнее.