Volkswagen Group заявила, що її стартап з виробництва акумуляторів з твердотільними елементами для електромобілів продемонстрував багатообіцяючі результати. Випробування твердотільних акумуляторів перевищили всі очікування.

Твердотільний прототип від американського партнера QuantumScape значно перевищив галузеві цілі під час останніх випробувань, заявив автовиробник.

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Під час випробувань акумуляторної батареї PowerCo протягом кількох місяців було виявлено лише 5-відсоткову втрату ємності після більш ніж 1000 циклів зарядки, що еквівалентно пробігу у 500 тис. км.

У VW пояснили, що галузеві цілі на цьому етапі розробки були — 700 циклів зарядки та максимальна втрата 20% ємності.

«Це дуже обнадійливі результати», — сказав глава PowerCo Френк Блом. «Кінцевим результатом цієї розробки може стати акумуляторна батарея, яка забезпечує великий діапазон, може надшвидко заряджатися і практично не старіє».

Твердотільні батареї замінюють звичайний рідкий електроліт і сепаратор із кераміки, скла або полімерів. Ця інновація, якщо буде доведено її ефективність за межами лабораторії, може зробити батареї електромобілів безпечнішими, меншими та швидшими.