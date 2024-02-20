Volkswagen Group пытается добавить пикантности своим предложениям электромобилей выпустив электрический хот-хэтч мощностью 322 л.с.

Cupra, отделившаяся от бренда SEAT концерна Volkswagen в 2018 году, представляет свой первый мощный электрический автомобиль. Спортивная производная модель основана на компактной модели Born и получила суффикс "VZ", что является аббревиатурой от "veloz" – испанское "быстрый".

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Заднеприводный электрический хот-хэтч использует обновленный двигатель мощностью 322 л.с. и огромным мгновенным крутящим моментом 545 Нм. Эти показатели мощности показывают огромный прирост на 94 л.с. и 235 Нм по сравнению с предыдущим самым мощным вариантом Cupra Born. Вариант VZ сокращает целую секунду от спринта до 100 км/ч, что теперь занимает 5,7 секунды. Максимальная скорость выросла до 200 км/ч.

Born VZ - это нечто большее, чем более мощный электродвигатель, поскольку Cupra также предоставляет ему комплект эксклюзивных 20-дюймовых колес. Увеличенную емкость аккумуляторной батареи на 2 кВт-ч до 79 кВт-ч для ориентировочного запаса хода в 570 километров. Рулевое управление стало острее, а в подвеску внесены дополнительные настройки для лучшей управляемости, тогда как тормоза стали более мощными, чем раньше.

Что касается стиля, Cupra предлагает новый Born VZ в этом цвете темного леса. Недавно добавленный логотип "VZ" на двери багажника имеет вид темного хрома, повторяющий надпись "Cupra". Внутри он получает пару сидений, облегающих тело, которые не используются в меньших моделях. Однако эти ковшеобразные сиденья уже доступны в некоторых мощных автомобилях с двигателем внутреннего сгорания, включая Formentor VZ5 с пятирядным двигателем, позаимствованным у Audi.

Для лучшей модели Born Cupra увеличила размер экрана информационно-развлекательной системы на 0,9 дюйма до 12,9 дюйма. Также есть сенсорный ползунок для регулировки климата и громкости, и он наконец-то подсвечивается. За дополнительную плату покупатели могут получить дополнительную звуковую систему Sennheiser с 10 динамиками мощностью 425 Вт. В стандартной комплектации вариант VZ имеет лепестковые переключатели, установленные за рулем, для выбора одного из трех уровней рекуперации энергии.

Born VZ поступит в продажу в Европе в третьем квартале этого года. Также в 2024 году мы должны увидеть его эквивалентную версию Volkswagen, ID.3 GTX. Эти модели будут соревноваться в разреженном сегменте, который включает MG4 XPower. Скоро к ним присоединится меньший Alpine A290.