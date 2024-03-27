Кросовер побудовано на платформі MQB Evo і він, фактично, є іспанським аналогом Audi Q3. Новинку збиратимуть на автозаводі у Дьйорі в Угорщині.

Новий кросовер має замінити модель Ateca, який став останнім авто з двигуном внутрішнього згоряння бренду Cupra. Terramar буде пропонуватися як плагін-гібрид, здатний подолати понад 100 км на електричному ходу.

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Судячи з того, що Volkswagen Tiguan 2024 року, який також створено на базі MQB Evo, доступний з двома гібридними варіантами eHybrid потужністю 201 та 272 к.с., Cupra Terramar матиме подібні характеристики.

За розміром новинка від Cupra також нагадує Tiguan, адже раніше повідомлялося, що кросовер має загальну довжину приблизно 4,5 метра. Однак, попри загальну подібність з Tiguan та Q3, Terramar має унікальний дизайн, подібний до того, який компанія презентувала з моделлю Tavascan.

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Цей кросовер буде важко сплутати з більш стриманими Tiguan і Q3, завдяки стрімкому кузову, трикутним фарам з ліхтарями та світловій смузі на всю ширину ззаду.

Очікується, що кросовер пропонуватиметься з двигунами 2.0 TDI та 1.5 eTSI, що працюватимуть з семиступеневою коробкою передач з подвійним зчепленням в комбінації як з переднім, так і з повним приводом.

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Нещодавно генеральний директор Seat Уейн Гріффітс на щорічній пресконференції компанії оголосив, що кросовер дебютує вже в цьому році, разом з повністю електричним Tavascan. Також є ймовірність, що Terramar буде представлено на ринку США, адже до кінця десятиліття бренд Cupra планує вийти на американський ринок.