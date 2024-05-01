Оновлені Formentor та Leon отримали не лише нові елементи дизайну. Технічна частина також була доопрацьована.

Компанія Cupra показала оновлені моделі Formentor та Leon з ефектним «акулячим носом». Автомобілі отримали перероблену зовнішність, змінений інтер’єр, а також переглянуту технічну частину.

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На машинах з’явився «акулячий ніс», який дебютував на кросовері Terramar. Оновлені моделі оснащені новим логотипом Cupra, оновленими трикутними матричними світлодіодними фарами та широкими решітками радіатора, а ззаду з’явилися переоформлені ліхтарі та підсвічена емблема бренду.

У салоні оновлено центральну консоль, з’явилися нові матеріали оздоблення та ковшеподібні сидіння, обтягнуті на 73% переробленою мікрофіброю або екологічно чистою шкірою. Cupra також переробила цифрову панель приладів та встановила більший 12,9-дюймовий інформаційно-розважальний дисплей, який поєднується з акустикою з 12 динаміками від Sennheiser.

Технічні зміни торкнулися лише топових версій з 2,0-літровим турбомотором. Цей двигун тепер видає 328 к.с. і пропонується виключно для Formentor та Leon Sportstourer, але не для хетчбека Leon. Моделі отримали систему розподілу тяги, гальма Akebono та спеціальний режим руху Cupra, який змінює налаштування дросельної заслінки та реакції коробки передач.

Топовий мотор доступний лише разом з 7-ступеневою коробкою передач з подвійним зчепленням та повним приводом.