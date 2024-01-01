Seat снимет с производства свой самый большой кроссовер, чтобы освободить место для Cupra Terramar

Как передает Autocar, в отчете компании говорится, что Seat Terraco, несмотря на отличный показатель продаж, не получит своего преемника. Модель снимут с конвейера в конце 2 квартала этого года. "С середины 2024 года мы сосредоточимся на новом Cupra Terramar в сегменте, и он очень хорошо заполнит эту нишу. Тогда Tarraco будет выведен из эксплуатации" - говорится в заявлении автопроизводителя.

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Новый Cupra Terramar на 0,2 м короче Seat Tarraco. Новинка будет предлагаться с рядом мягких гибридов и в версии PHEV, которая, по слухам, подобно Volkswagen Passat и Skoda Superb, сможет преодолевать до 100 км пути на электротяге.

Cupra Terramar

Новый внедорожник станет ключом в расширении бренда Cupra, ориентируясь на один из самых продаваемых сегментов рынка. Кроме этого, он также станет последним автомобилем Cupra с двигателем внутреннего сгорания.

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Seat также заявил, что теперь компания перейдет к обновлению остальных моделей, (Ateca, Arona, Ibiza и Leon), чтобы продолжать предлагать гибридные и экономичные автомобили до конца эры двигателя внутреннего сгорания.