Шпионы заметили незамаскированный прототип Cupra Terramar Cupra Terramar

Автопроизводитель представил концепт Terramar в 2022 году, однако, ожидается, что серийное производство начнется позже этого года. Как передает Autoevolutiion, шпионам удалось сделать несколько фото тестового прототипа без камуфляжа.

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Сообщается, что автомобиль был замечен в Испании, однако, фотографу удалось сделать только два фото. На них заметно, что новинка будет иметь более простой дизайн, по сравнению с концептом. В частности, кроссовер имеет иную оптику и бамперы.

Известно, что автомобиль создан на той же платформе VW MQB Evo, которую также используют Cupra Formentor, Audi Q6, Skoda Kodiaq и VW Golf.

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Ожидается, что Terramar будет иметь подобную Tiguan линейку двигателей с 1,5- и 2,0-литровыми силовыми установками. Некоторые из них будут оснащены мягким гибридом, а по крайней мере один, (возможно, два), будет гибридом, подключаемый к сети.

Концепт Cupra Terramar

Клиенты смогут выбрать автомобиль как с передним, так и с полным приводом. Поговаривают, что официальная презентация модели состоится уже в августе. Модель будет собираться в Венгрии на том же конвейере, что и Formentor и Audi Q3.