Шпигуни помітили незамаскований прототип Cupra Terramar

Автовиробник презентував концепт Terramar в 2022 році, проте, очікується, що серійне виробництво розпочнеться пізніше цього року. Як передає Autoevolutiion, шпигунам вдалось зробити декілька фото тестового прототипу без камуфляжу.

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Повідомляється, що автомобіль був помічений в Іспанії, проте, фотографу вдалось зробити лише два фото. На них помітно, що новинка матиме простіший дизайн, порівняно з концептом. Зокрема, кросовер має інакшу оптику та бампери.

Відомо, що автомобіль створено на тій же платформі VW MQB Evo, яку також використовують Cupra Formentor, Audi Q6, Skoda Kodiaq й VW Golf.

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Очікується, що Terramar матиме подібну до Tiguan лінійку двигунів з 1,5- та 2,0-літровими силовими установками. Деякі з них будуть оснащені м’яким гібридом, а принаймні один, (можливо, два), буде гібридом, що підключається до мережі.

Концепт Cupra Terramar

Клієнти зможуть обрати автомобіль як з переднім, так і з повним приводом. Подейкують, що офіційна презентація моделі відбудеться вже в серпні. Модель збиратиметься в Угорщині на тому ж конвеєрі, що й Formentor та Audi Q3.