Seat Leon получил новую силовую установку

Анонсированный для Seat Leon технический и технологический апгрейд принес массу нововведений. Так, в список опций хэтчбека впервые добавлены светодиодные матричные фары. Обоим исполнениям достался новый медиакомплекс, включающий цифровую панель приборов диагональю 10,25 дюйма и центральный дисплей на 10,4 или 12,9 дюйма, а также 15-ваттная беспроводная зарядка. Есть изменения и в гамме двигателей, хотя ассортимент силовых установок по-прежнему широк.

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Роль начального агрегата отведена турбомотору 1.5 TSI (ранее был 1.0 TSI), развивающему 115 л.с. мощности и 220 Нм крутящего момента. Также доступны 1.5 eTSI с 48-вольтовым стартер-генератором (115/150 л.с.) и дизель 2.0 TDI (115/150 л.с.). Коробки передач – 6-ступенчатая "механика" или 7-ступенчатый "робот" DSG. На вершине гаммы расположилась новая версия установки eHybrid на базе того же 1.5 TSI.

Двигатель плагин-гибрида выдает 150 л.с. мощности, еще 115 обеспечивает электромотор, питающийся от тяговой батареи емкостью 19,7 кВт-ч. Комбинированная отдача в 204 л.с. и 350 Нм крутящего момента делает такой Leon самым мощным в семействе. Без запуска ДВС он проезжает более 100 километров и поддерживает зарядку постоянным током с мощностью до 50 кВт.

Выпускать обновленные Seat Leon, по-прежнему, будут в Испании, на заводе в муниципалитете Марторель.