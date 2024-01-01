Seat Leon отримав нову силову установку

Анонсований для Seat Leon технічний та технологічний апгрейд приніс масу нововведень. Так, до списку опцій хетчбека вперше додані світлодіодні матричні фари. Обом виконанням дістався новий медіакомплекс, що включає цифрову панель приладів діагоналлю 10,25 дюйма та центральний дисплей на 10,4 або 12,9 дюйма, а також 15-ватна бездротова зарядка. Є зміни й в гамі двигунів, хоча асортимент силових установок як і раніше широкий.

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Роль початкового агрегату відведена турбомотору 1.5 TSI (раніше був 1.0 TSI), що розвиває 115 к.с. потужності та 220 Нм крутного моменту. Також доступні 1.5 eTSI з 48-вольтовим стартер-генератором (115/150 к.с.) і дизель 2.0 TDI (115/150 к.с.). Коробки передач – 6-ступенева «механіка» або 7-ступеневий «робот» DSG. На вершині гами розташувалася нова версія установки eHybrid на базі того ж 1.5 TSI.

Двигун плагін-гібрида видає 150 к.с. потужності, ще 115 забезпечує електромотор, що живиться від тягової батареї ємністю 19,7 кВт-год. Комбінована віддача у 204 к.с. і 350 Нм крутного моменту робить такий Leon найпотужнішим у сімействі. Без запуску ДВЗ він проїжджає понад 100 кілометрів та підтримує зарядку постійним струмом з потужністю до 50 кВт.

Випускати оновлені Seat Leon, як і раніше, будуть в Іспанії, на заводі в муніципалітеті Марторель.