Seat знімає з виробництва свій найбільший кросовер, аби звільнити місце для Cupra Terramar

Як передає Autocar, Seat Terraco, попри чудовий показник продажів, не отримає свого наступника. Модель знімуть з конвеєра в кінці 2 кварталу цього року. «З середини 2024 року ми зосередимося на новому Cupra Terramar у сегменті, і він дуже добре заповнить цю нішу. Тоді Tarraco буде виведено з експлуатації» - йдеться у заяві автовиробника.

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Новий Cupra Terramar на 0,2 м коротший за Seat Tarraco. Новинка пропонуватиметься з низкою м’яких гібридів і у версії PHEV, яка, за чутками, подібно до Volkswagen Passat і Skoda Superb, зможе долати до 100 км шляху на електротязі.

Cupra Terramar

Новий позашляховик стане ключем у розширенні бренду Cupra, орієнтуючись на один із найбільш продаваних сегментів ринку. Окрім цього, він також стане останнім автомобілем Cupra з двигуном внутрішнього згоряння.

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Seat також заявив, що тепер компанія перейде до оновлення решти моделей, (Ateca, Arona, Ibiza та Leon), щоб продовжувати пропонувати гібридні та економічні автомобілі до кінця ери двигуна внутрішнього згоряння.