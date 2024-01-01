Cupra Ateca вироблятимуть та продаватимуть до 2026 року

Як передає Drive, застаріла Ateca, яка є найстарішим представником бренду, буде доступна в Австралії включно до 2026 року. Попри те, що востаннє модель оновлювали ще у 2021 році, очільники бренду вважають, що вона зможе конкурувати на ринку ще близько двох років й планують продавати кросовер допоки не завершиться його виробництво.

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“Terramar є більшим автомобілем, ніж Ateca – це не пряма заміна. Отже, Terramar прийде й займе місце над Ateca й просто ефективно розширить наш асортимент”, – сказав керівник відділу продукції та маркетингу Cupra Australia Джефф Шафер.

“Я думаю, що вона сподобається дещо іншим клієнтам, тому ми вважаємо, що Ateca і Terramar можуть жити поруч у виставковому залі” – додав він. До слова, Cupra розширила лінійку Ateca, додавши новий початковий варіант Ateca V.

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Вона оснащена більшою частиною обладнання, включеного у флагманську версію VZx, але змінює налаштування 2,0-літрового двигуна до 190 к.с. й 320 Нм крутного моменту. Відомо, що вартість Ateca V починатиметься від 49 888 доларів, тоді як флагманський варіант Ateca VZx коштує 63 990 доларів.