Seat Ibiza та Arona отримають гібридні силові агрегати

Як повідомляє Autocar, випустить гібридні версії Ibiza та Arona в рамках значного оновлення у 2025 році, щоб відповідати суворим майбутнім нормам щодо викидів Euro 7. Існування Seat протягом тривалого часу ставилося під сумнів після появи Cupra, як окремого бренду шість років тому.

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Однак, ці значні інвестиції в моделі початкового рівня Ibiza та Arona тепер свідчать про роль іспанського бренду у 2030-х роках для концерну: Seat позиціонуватимуть як спеціаліста з менших і більш доступні моделей у масовому сегменті.

Це дозволить Cupra розвиватися на ринку престижних авто, зосереджуючись на гібридних і електричних технологіях. Очільник Seat Уейн Гріффітс сказав журналістам Autocar, що компанія наслідуватиме приклад VW Polo, й оновить його брата – Seat Ibiza, а також компактний кросовер Arona вже наступного року.

“Наступного року ми покажемо вам нові версії Ibiza та Arona. Ми, як і Volkswagen, хочемо подовжити життєвий цикл цих продуктів не лише за допомогою EU7, але й за допомогою гібридизації, тому що саме цього не вистачає: гібридних моделей”, — сказав Гріффітс, виступаючи на події “Автомобіль року” позаду Cupra Terramar, яка увійшла до короткого списку фіналістів конкурсу 2025 року.

Це означає, що в лінійці даних моделей будуть запропоновані м’які гібридні бензинові двигуни. До слова, продажі Seat у Європі зростають. Крім Ibiza й Arona, в лінійці автовиробника наразі також присутній більший кросовер Ateca та хетчбек Leon. Ці моделі також представлені в модельному ряду Cupra, тому існує ймовірність, що від версії Seat можуть відмовитись.

Гріффітс також сказав, що інвестиції в Ibiza та Arona не слід розглядати як те, що група Seat відмовляється від електромобілів, адже вони представляють реальність “необхідності реагувати на 90% ринку, який запитує інші типи трансмісії: ефективні ДВЗ, гібриди та гібриди, що підключаються до мережі”.

Він додав: “Ми не збираємося відмовлятися від електрифікації як напрямку. Ми не ставимо під сумнів мету якнайшвидшого досягнення нульових викидів. Ми повинні бути гнучкими на шляху, і ми не можемо бути догматиками. Ми не можемо змусити споживачів їздити на електромобілях”.

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“Маючи менші міські електромобілі вартістю до 25 000 євро (йдеться про Cupra Raval), я думаю, ми побачимо, як електромобілі злетять. Але тим часом ми маємо запропонувати як автомобілі з ДВЗ, так і електромобілі. Ми прагнемо мати два бренди: Cupra — який чітко зосереджується на повністю електричних і електрифікованих авто, й Seat, що зосереджений на моделях з ДВЗ. Я вважаю, що зараз ми маємо найкраще з обох світів”, — заявив Гріффітс.