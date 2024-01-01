Seat Ibiza и Arona получат гибридные силовые агрегаты

Как сообщает Autocar, выпустит гибридные версии Ibiza и Arona в рамках значительного обновления в 2025 году, чтобы соответствовать строгим будущим нормам по выбросам Euro 7. Существование Seat в течение длительного времени ставилось под сомнение после появления Cupra, как отдельного бренда шесть лет назад.

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Однако, эти значительные инвестиции в модели начального уровня Ibiza и Arona теперь свидетельствуют о роли испанского бренда в 2030-х годах для концерна: Seat будут позиционировать как специалиста по меньшим и более доступным моделям в массовом сегменте.

Это позволит Cupra развиваться на рынке престижных авто, сосредотачиваясь на гибридных и электрических технологиях. Глава Seat Уэйн Гриффитс сказал журналистам Autocar, что компания последует примеру VW Polo, и обновит его брата – Seat Ibiza, а также компактный кроссовер Arona уже в следующем году.

“В следующем году мы покажем вам новые версии Ibiza и Arona. Мы, как и Volkswagen, хотим продлить жизненный цикл этих продуктов не только с помощью EU7, но и с помощью гибридизации, потому что именно этого не хватает: гибридных моделей”, — сказал Гриффитс, выступая на событии “Автомобиль года” позади Cupra Terramar, которая вошла в короткий список финалистов конкурса 2025 года.

Это означает, что в линейке данных моделей будут предложены мягкие гибридные бензиновые двигатели. К слову, продажи Seat в Европе растут. Кроме Ibiza и Arona, в линейке автопроизводителя сейчас также присутствует больший кроссовер Ateca и хэтчбек Leon. Эти модели также представлены в модельном ряду Cupra, поэтому существует вероятность, что от версии Seat могут отказаться.

Гриффитс также сказал, что инвестиции в Ibiza и Arona не следует рассматривать как то, что группа Seat отказывается от электромобилей, ведь они представляют реальность “необходимости реагировать на 90% рынка, который спрашивает другие типы трансмиссии: эффективные ДВС, гибриды и гибриды, подключаемые к сети”.

Он добавил: “Мы не собираемся отказываться от электрификации как направления. Мы не ставим под сомнение цель скорейшего достижения нулевых выбросов. Мы должны быть гибкими на пути, и мы не можем быть догматиками. Мы не можем заставить потребителей ездить на электромобилях”.

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“Имея меньшие городские электромобили стоимостью до 25 000 евро (речь идет о Cupra Raval), я думаю, мы увидим, как электромобили взлетят. Но тем временем мы должны предложить как автомобили с ДВС, так и электромобили. Мы стремимся иметь два бренда: Cupra - который четко сосредотачивается на полностью электрических и электрифицированных авто, и Seat, сосредоточен на моделях с ДВС. Я считаю, что сейчас мы имеем лучшее из обоих миров”, — заявил Гриффитс.