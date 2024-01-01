Cupra хоче сколихнути автоіндустрію радикальним стилем власних моделей

Autocar повідомляє, що Cupra підтвердила роботу над серією революційних автомобілів наступного покоління. Очікується, що вони дещо відрізнятимуться від тих, що виробляються зараз і якщо поточні плани здійсняться, першу з цих нових моделей покажуть світові наступного року.

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Очільник Seat Уйен Гріффітс заявив, що бренд прагне створювати автомобілі, які будуть “емоційними” та “диференційованими” від продуктів VW, а також не вписуватимуться в рамки існуючих сегментів автоіндустрії.

Концепція Cupra Dark Rebel

“Якщо ви хочете зробити Cupra крутою та культовою, тоді вам потрібно почати створювати культові автомобілі, які, можливо, не підходять ні в один сегмент. Ми працюємо над іншими автомобілями, які порушують класичні сегменти між седанами, універсалами та позашляховиками. Ми також працюємо над дуже провокаційними стилями кузова. Сподіваюся, наступного року ми зможемо показати вам один”, – сказав він журналістам Autocar.

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Гріффітс також натякнув, що серійна версія концепту Dark Rebel все ще можлива, але “на цей час це не пріоритет”. Він пояснив, що компанія хоче розширити модельний ряд Cupra за допомогою більших автомобілів. За словами Гріффітса, Cupra має “подбати про те, щоб кожна інвестиція, яку ми робимо, окупалася”.

Очільник Cupra сказав: “Є так багато різних емоційних автомобілів, які я хотів би створити, починаючи з Dark Rebel як спортивного автомобіля. Але я також кидаю виклик команді, дивлячись на такий собі позашляховий автомобіль-баггі. Він би був електричним, і я думаю, що це було б весело. Я вважаю, що це справді змінило б правила гри, було б дуже емоційно, й він міг би працювати й у місті. Я вже не кажу про авто для пляжів. У нас є багато ідей, багато божевільних ідей, але ми повинні залишатися зосередженими”.

Cupra Terramar

В кінці цього десятиліття нові моделі Cupra базуватимуться на платформі SSP наступного покоління Volkswagen Group, яка може стати основою для будь-якого автомобіля, від суперміні до спортивних авто. Гріффітс підтвердив, що буде випущена високопродуктивна топова версія кросовера Terramar потужністю понад 300 к.с.

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Ймовірно, модель матиме гібридну трансмісію, але потенційно може використовувати 2,5-літровий п’ятициліндровий двигун, який використовується в різних моделях Audi RS, якщо цей двигун буде модернізовано для відповідності нормам викидів Euro 7 у 2027 році.