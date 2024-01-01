Cupra хочет всколыхнуть автоиндустрию радикальным стилем собственных моделей

Autocar сообщает, что Cupra подтвердила работу над серией революционных автомобилей следующего поколения. Ожидается, что они будут несколько отличаться от тех, что производятся сейчас и если текущие планы осуществятся, первую из этих новых моделей покажут миру в следующем году.

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Глава Seat Уйен Гриффитс заявил, что бренд стремится создавать автомобили, которые будут “эмоциональными” и “дифференцированными” от продуктов VW, а также не будут вписываться в рамки существующих сегментов автоиндустрии.

Концепция Cupra Dark Rebel

“Если вы хотите сделать Cupra крутой и культовой, тогда вам нужно начать создавать культовые автомобили, которые, возможно, не подходят ни в один сегмент. Мы работаем над другими автомобилями, которые нарушают классические сегменты между седанами, универсалами и внедорожниками. Мы также работаем над очень провокационными стилями кузова. Надеюсь, следующем году мы сможем показать вам один”, – сказал он журналистам Autocar.

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Гриффитс также намекнул, что серийная версия концепта Dark Rebel все еще возможна, но “в настоящее время это не приоритет”. Он объяснил, что компания хочет расширить модельный ряд Cupra с помощью более крупных автомобилей. По словам Гриффитса, Cupra должна “позаботиться о том, чтобы каждая инвестиция, которую мы делаем, окупалась”.

Глава Cupra сказал: “Есть так много разных эмоциональных автомобилей, которые я хотел бы создать, начиная с Dark Rebel как спортивного автомобиля. Но я также бросаю вызов команде, глядя на некий внедорожный автомобиль-багги. Он бы был электрическим, и я думаю, что это было бы весело. Я считаю, что это действительно изменило бы правила игры, было бы очень эмоционально, и он мог бы работать и в городе. Я уже не говорю об авто для пляжей. У нас есть много идей, много сумасшедших идей, но мы должны оставаться сосредоточенными”.

Cupra Terramar

В конце этого десятилетия новые модели Cupra будут базироваться на платформе SSP следующего поколения Volkswagen Group, которая может стать основой для любого автомобиля, от супермини до спортивных авто. Гриффитс подтвердил, что будет выпущена высокопроизводительная топовая версия кроссовера Terramar мощностью более 300 л.с.

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Вероятно, модель будет иметь гибридную трансмиссию, но потенциально может использовать 2,5-литровый пятицилиндровый двигатель, который используется в различных моделях Audi RS, если этот двигатель будет модернизирован для соответствия нормам выбросов Euro 7 в 2027 году.