Cupra Leon станет электромобилем

Как отмечает Autocar, Cupra Leon следующего поколения будет построен на универсальной архитектуре SSP, которая ляжет в основу ряда будущих электромобилей VW Group. Этот переход также может означать конец версии Leon под брендом Seat.

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Ожидается, что электрический Cupra Leon станет четвертой моделью в полностью электрической линейке бренда, после Tavascan, Raval и Born. Сейчас о будущей новинке мало что известно, однако, применение платформы SSP означает, что хэтчбек будет использовать общие батареи и трансмиссии с другими электромобилями VW Group.

По словам генерального директора Seat и Cupra Уэйна Гриффитса, текущий вариант Leon в ближайшее время не исчезнет. Он рассказал, что автомобиль будет оставаться на конвейере и “в следующем десятилетии”.

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“Cupra Leon и Cupra Formentor базируются на одной платформе. Мы расширим их на следующее десятилетие. Если мы хотим перейти к следующему десятилетию, то нам всегда придется заботиться об этих автомобилях и возрождать их. Мы можем ожидать рестайлинга или улучшения продуктов на обоих, чтобы они работали столько, сколько нам нужно”, — сказал Гриффитс нашим коллегам из Autocar.

Но глава компании также дал понять, что дни Leon как автомобиля с двигателем внутреннего сгорания сочтены, добавив, что следующее поколение Leon точно будет электрическим. В прошлом году был представлен рестайлинговый вариант модели, чтобы сделать ее более привлекательной среди конкурентов.

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Кроме того, текущий Leon доступен в вариантах кузова хэтчбек и универсал Sportourer, но учитывая то, что универсалы имеют меньшую популярность, чем кроссоверы, нет гарантии, что электрический Cupra Leon будет предлагаться в таком варианте.