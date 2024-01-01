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Cupra Leon станет электромобилем

Глава испанского бренда подтвердил, что производство Leon продолжится еще десятилетие, однако модель следующего поколения уже будет построена на новейшей платформе VW Group SSP для электромобилей. При этом под брендом Seat модель не будет предлагаться.
Следующий Cupra Leon будет электрическим - Auto24

ФОТО: Cupra|

Cupra Leon 2025

Даниил Северенчук
logo15 января, 13:00
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Как отмечает Autocar, Cupra Leon следующего поколения будет построен на универсальной архитектуре SSP, которая ляжет в основу ряда будущих электромобилей VW Group. Этот переход также может означать конец версии Leon под брендом Seat.

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Ожидается, что электрический Cupra Leon станет четвертой моделью в полностью электрической линейке бренда, после Tavascan, Raval и Born. Сейчас о будущей новинке мало что известно, однако, применение платформы SSP означает, что хэтчбек будет использовать общие батареи и трансмиссии с другими электромобилями VW Group.

По словам генерального директора Seat и Cupra Уэйна Гриффитса, текущий вариант Leon в ближайшее время не исчезнет. Он рассказал, что автомобиль будет оставаться на конвейере и “в следующем десятилетии”.

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“Cupra Leon и Cupra Formentor базируются на одной платформе. Мы расширим их на следующее десятилетие. Если мы хотим перейти к следующему десятилетию, то нам всегда придется заботиться об этих автомобилях и возрождать их. Мы можем ожидать рестайлинга или улучшения продуктов на обоих, чтобы они работали столько, сколько нам нужно”, — сказал Гриффитс нашим коллегам из Autocar.

Но глава компании также дал понять, что дни Leon как автомобиля с двигателем внутреннего сгорания сочтены, добавив, что следующее поколение Leon точно будет электрическим. В прошлом году был представлен рестайлинговый вариант модели, чтобы сделать ее более привлекательной среди конкурентов.

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Кроме того, текущий Leon доступен в вариантах кузова хэтчбек и универсал Sportourer, но учитывая то, что универсалы имеют меньшую популярность, чем кроссоверы, нет гарантии, что электрический Cupra Leon будет предлагаться в таком варианте.

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