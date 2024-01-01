Volkswagen та Audi продовжать випускати автомобілі з бензиновими двигунами

Як повідомляє Motor1, торік продажі електромобілів Volkswagen впали на 2,7%, тоді як Audi на 7,8%. Загальний попит на моделі VW Group з нульовим рівнем викидів впав на 3,4 відсотка. Це означає, що перехід до повністю електричної лінійки буде непростим.

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Останній звіт німецької газети Handelsblatt, свідчить про те, що керівництво обох брендів прагнуть інвестувати більше грошей в оновлення поточних бензинових моделей, аби подовжити їх життєвий цикл. Раніше очільники Volkswagen та Audi заявляли, що модельний ряд бренду складатиметься виключно з електромобілів до 2033 року, проте, очевидно, цей план був занадто амбітним.

Тепер стало відомо, що бренди з Вольфсбурга та Інгольштадта переглядають свої цілі щодо електромобілів у Європі. Очікується, що рішення щодо подальших інвестицій у моделі з двигунами внутрішнього згорання буде прийнято на початку березня. Варто очікувати, що це рішення VW та Audi також вплине і на інші сестринські компанії Volkswagen Group, зокрема на Škoda, Seat і Cupra.

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Однак, якщо Європейський Союз дотримуватиметься своєї амбітної мети змусити автовиробників продавати лише електромобілі, починаючи з 2035 року, концерн не матиме іншого шляху, окрім як зобов’язатися.

Цікаво, що компанія Porsche вже змінила свою стратегію розвитку, враховуючи слабкий попит на електромобілі. Автовиробник заявив, що планує випускати версії моделей з ДВЗ, які спочатку були розроблені як повністю електричні. Водночас Bentley відклала запуск свого першого електромобіля на 2026 рік й планує перехід на повністю електричну лінійку не до 2030 року, як було зазначено раніше, а до 2035 року.

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Якщо попит на електромобілі в Європі не прискориться в найближчі роки, автовиробники будуть чинити більший тиск, щоб переконати ЄС відкласти заборону. Відповідно до офіційних даних, опублікованих Європейською асоціацією виробників автомобілів (ACEA), у 2024 році частка ринку електромобілів в Європі впала на 1% до 13,6%.