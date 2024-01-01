Volkswagen представив нові бензинові версії Tiguan, Tayron та Passat

Volkswagen повідомив, що відтепер нові Tiguan, Passat і Tayron будуть доступні з 2,0-літровим двигуном TSI й стандартною системою повного приводу під назвою 4MOTION. Новий силовий агрегат буде доступний з потужністю в 150 кВт (204 к.с.) й 320 Нм крутного моменту, а також 195 кВт (265 к.с.) й 400 Нм крутного моменту.

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Обидва мотори працюють в парі з семиступеневою DSG. Автовиробник каже, що нові бензинові двигуни та повний привід можуть забезпечити додаткову безпеку та кращу керованість. Крім того, це поєднання також дозволяють власникам Tiguan, Passat буксирувати до 2200 кг, а Tayron до 2500 кілограмів.

Також моделі отримали додатковий профіль водіння Trailer для оптимального розподілу крутного моменту між осями під час буксирування вантажів. В стандартних умовах трансмісія приводить в рух лише передню вісь, що дозволяє, зокрема економити паливо.

Задня вісь вмикається за допомогою муфти й карданного валу лише в разі підвищеного навантаження або коли існує ризик втрати зчеплення коліс. Однак, повний привід також можна вмикати вручну, наприклад, щоб мати краще зчеплення на засніжених дорогах.

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Volkswagen каже, що Passat 2.0 TSI 4MOTION коштує від 62 990 євро й з цим бензиновим двигуном розганяється з місця до 100 км/год за 5,8 секунди, досягаючи максимальної швидкості до 250 км/год. Водночас Tiguan має показники в 5,9 секунди і 242 км/год, а також ціну від 57 995 євро, тоді як Tayron досягає сотні за 6,3 секунди й “максималки” до 240 км/год. Його ціна починатиметься від 59 755 євро.