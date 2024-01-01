Volkswagen представил новые бензиновые версии Tiguan, Tayron и Passat

Volkswagen сообщил, что отныне новые Tiguan, Passat и Tayron будут доступны с 2,0-литровым двигателем TSI и стандартной системой полного привода под названием 4MOTION. Новый силовой агрегат будет доступен с мощностью в 150 кВт (204 л.с.) и 320 Нм крутящего момента, а также 195 кВт (265 л.с.) и 400 Нм крутящего момента.

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Оба мотора работают в паре с семиступенчатой DSG. Автопроизводитель говорит, что новые бензиновые двигатели и полный привод могут обеспечить дополнительную безопасность и лучшую управляемость. Кроме того, это сочетание также позволяют владельцам Tiguan, Passat буксировать до 2200 кг, а Tayron до 2500 килограммов.

Также модели получили дополнительный профиль вождения Trailer для оптимального распределения крутящего момента между осями во время буксировки грузов. В стандартных условиях трансмиссия приводит в движение только переднюю ось, что позволяет, в частности экономить топливо.

Задняя ось включается с помощью муфты и карданного вала только в случае повышенной нагрузки или когда существует риск потери сцепления колес. Однако, полный привод можно включать вручную, например, чтобы иметь лучшее сцепление на заснеженных дорогах.

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Volkswagen говорит, что Passat 2.0 TSI 4MOTION стоит от 62 990 евро и с этим бензиновым двигателем разгоняется с места до 100 км/ч за 5,8 секунды, достигая максимальной скорости до 250 км/ч. В то же время Tiguan имеет показатели в 5,9 секунды и 242 км/ч, а также цену от 57 995 евро, тогда как Tayron достигает сотни за 6,3 секунды и “максималки” до 240 км/ч. Его цена будет начинаться от 59 755 евро.