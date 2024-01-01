В Украине представили новый бюджетный кроссовер Renault Kardian

Узнать новый Kardian не трудно – от других моделей Renault его отличает уникальная передняя часть с разделенной оптикой и иной решеткой радиатора и логотипом. Компания называет ее “Nouvel'R”. В Украине Kardian будет доступен с марта следующего года.

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Тогда же объявят стоимость новинки. Однако, уже известно, что модель будет представлена в двух комплектациях – Evolution и Techno. Стандартный перечень оснащения будет включать 7 цветов, также новинка будет доступна в двухцветном исполнении.

Кроме этого, базовая версия будет предлагать 7-дюймовую цифровую панель приборов, 8-дюймовый дисплей мультимедиа с системой DISPLAY LINK, кондиционер и рейлинги на крыше. В то же время уровень оснащения Techno добавляет климат-контроль, ключ-карту Hands Free и 16-дюймовые легкосплавные диски.

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Под капотом – тот же агрегат, что устанавливается на Taliant, а именно 1,0-литровый трехцилиндровый турбодвигатель мощностью 100 лошадиных сил, работающий в паре с 5-ступенчатой “механикой” или вариатором (CVT).

Renault Kardian также оснащен шестью подушками безопасности, а также 13 усовершенствованными системами помощи водителю. Собирают Renault Kardian на заводе в Касабланке (SOMACA) в Марокко.