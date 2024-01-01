На замену Renault Logan в Украине пришел Taliant: что это за автомобиль

Новый Renault Taliant пришел на смену некогда популярному в Украине Logan. Но узнать в нем потомка самой массовой легковушки трудно. Он скорее напоминает уменьшенный Megane и отличается выштамповками на капоте в виде ребер, фирменными С-образными дневными ходовыми огнями и новой решеткой радиатора с хромированными акцентами.

Читайте также: В Украине начинают продавать новый Renault Duster: какая цена

Задняя часть также довольно самобытная, хотя светодиодные фонари тоже получили С-образную подпись. Матовая отделка средней стойки делает силуэт Taliant более вытянутым и изысканным, а стильные легкосплавные диски подчеркивают его современный дизайн.

К тому же автомобиль стал на 37 мм длиннее и на 20 мм шире своего предшественника, что позволило обеспечить дополнительное полезное пространство для коленей и над головой. Кроме этого, новый седан также довольно высоко посажен над дорогой, потому что клиренс кроссоверный – 178 мм. В Украине модель предлагается со 100-сильным турбомотором объемом 1,0 литра, работающий в паре с 5-ступенчатой “механикой” или вариатором (CVT).

Одним из ключевых отличий нового Renault Taliant среди конкурентов является рекордный объем багажника в классе, что составляет 510 литров с длиной отсека в 1065 миллиметров. При необходимости спинки заднего ряда можно сложить в соотношении 60/40. Приятной опцией для владельцев седана станет возможность дистанционного открытия багажника с помощью кнопки на ключе.

В салоне Taliant намного просторнее, чем в Logan. Главное внимание водителя будет привлекать двухцветная панель приборов, выполненная из качественных материалов, имеет современный дизайн и предоставляет доступ ко всем главным функциям автомобиля. В зависимости от комплектации, автомобиль оснащен кондиционером, или климат-контролем.

Существует несколько уровней мультимедийного оснащения – от интегрированной док-станции для смартфона до продвинутой системы DISPLAY LINK с 8-дюймовым экраном, которая поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Список оснащения включает также электростеклоподъемники всех дверей, дополнительные порты USB для пассажиров и крепления ISOFix.

Ссылка: Узнать больше о новом Renault Taliant

Renault Taliant получил электроусилитель который адаптируется к скорости автомобиля и обеспечивает легкое маневрирование, как на трассе, так и во время парковки. Автомобиль имеет передние и задние парктроники и камеру заднего обзора, что отображает траекторию движения автомобиля на экране с помощью динамических линий.

Опции безопасности включают стандартное оснащение четырьмя подушками, системами ABS и ESP, а также дополнительную систему помощи при старте на склоне и круиз-контроль. Новый Renault Taliant уже доступен у дилеров Renault в Украине по цене от 629 900 грн (с механической коробкой передач) по программе Рено Бонус в кредит. При полной цене модель на 75 тысяч грн дороже. Версия с автоматом оценена в 689 900 грн. при покупке в кредит.