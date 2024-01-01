На заміну Renault Logan в Україні прийшов Taliant: що це за авто

Новий Renault Taliant прийшов на зміну колись популярному в Україні Logan. Але впізнати в ньому нащадка наймасовішого легковика важко. Він швидше нагадує зменшений Megane й відрізняється виштамповками на капоті у вигляді ребер, фірмовими С-подібними денними ходовими вогнями та новою решіткою радіатора з хромованими акцентами.

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Задня частина також досить самобутня, хоча світлодіодні ліхтарі теж отримали С-подібний підпис. Матове оздоблення середньої стійки робить силует Taliant більш витягнутим і вишуканим, а стильні легкосплавні диски підкреслюють його сучасний дизайн.

До того ж автомобіль став на 37 мм довшим і на 20 мм ширшим за свого попередника, що дозволило забезпечити додатковий корисний простір для колін та над головою. Окрім цього, новий седан також доволі високо посаджений над дорогою, бо кліренс кросоверний – 178 мм. В Україні модель пропонується зі 100-сильним турбомотором об’ємом 1,0 літра, що працює в парі з 5-ступеневою “механікою” або варіатором (CVT).

Однією з ключових відмінностей нового Renault Taliant серед конкурентів є рекордний об’єм багажника у класі, що становить 510 літрів з довжиною відсіку в 1065 міліметрів. За потреби спинки заднього ряду можна скласти у співвідношенні 60/40. Приємною опцією для власників седана стане можливість дистанційного відкриття багажника за допомогою кнопки на ключі.

В салоні Taliant набагато просторіше, ніж в Logan. Головну увагу водія привертатиме двоколірна панель приладів, що виконана з якісних матеріалів, має сучасний дизайн й надає доступ до всіх головних функцій автівки. Залежно від комплектації, автомобіль оснащено кондиціонером, або клімат-контролем.

Існує кілька рівнів мультимедійного оснащення – від інтегрованої док-станції для смартфона до просунутої системи DISPLAY LINK з 8-дюймовим екраном, яка підтримує Apple CarPlay та Android Auto. Список оснащення включає також електросклопідіймачі всіх дверей, додаткові порти USB для пасажирів та кріплення ISOFix.

Посилання: Дізнатися більше про новий Renault Taliant

Renault Taliant отримав електропідсилювач який адаптується до швидкості автомобіля і забезпечує легке маневрування, як на трасі, так і під час паркування. Автомобіль має передні та задні парктроніки й камеру заднього огляду, що відображає траєкторію руху автомобіля на екрані за допомогою динамічних ліній.

Опції безпеки включають стандартне оснащення чотирма подушками, системами ABS та ESP, а також додаткову систему допомоги при старті на схилі та круїз-контроль. Новий Renault Taliant буде доступний у дилерів Renault в Україні з наступного року за ціною від 629 900 грн (з механічною коробкою передач) за програмою Рено Бонус в кредит. За повну ціну модель на 75 тисяч грн дорожча. Версія з автоматом оцінена у 689 900 грн. при купівлі в кредит.