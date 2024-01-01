В Украине начинают продавать новый Renault Duster: какая цена

Новый Renault Duster выходит на украинский рынок. Потомка самого популярного кроссовера страны можно уверенно назвать абсолютно новым автомобилем, ведь построена модель третьего поколения на платформе CMF-B и будет предлагаться с одним из трех моторов на выбор.

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Впервые в линейке модели появится “мягкий” гибрид с 48-вольтовой системой на основе 130-сильного турбобензиновика TCe объемом 1,3 литра, и только с этим двигателем кроссовер будет доступен с полным приводом. Кроме этого, Duster получит самый мощный в истории мотор на 150 лошадиных сил – это тот же 1,3-л TCe в комбинации с роботизированной КПП EDC7.

Абсолютно новый Renault Duster получил более спортивный дизайн, но в то же время сохранил свой культовый стиль. Фото Renault

Третьим доступным в Украине мотором станет хорошо известный 1,5-литровый турбодизель K9K на 115 лошадиных сил, что с годами заслужил авторитет экономичного и выносливого агрегата.

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Узнать новинку можно по вертикальному лобовому стеклу, скрытой в стойке ручкой задней двери, новым Y-образным светодиодным рисунком фар и задних фонарей, а также надписью Renault на решетке радиатора. К тому же модель будет иметь два разных бампера.

Полноприводная версия получила вариант с лучшим углом въезда, тогда как более низкий достался автомобилям с передним приводом. Клиренс в 217 мм в версии с полным и 209 мм – с передним приводом соответственно. Почти квадратные колесные арки вмещают колеса от 16 до 18 дюймов.

Визитной карточкой новинки является впечатляющий объем багажника, что составляет 542 литра и увеличивается до 1651 литра, если сложить спинки заднего ряда. К тому же Duster третьего поколения является одним из лучших в классе по количеству отсеков для мелких вещей в салоне общим объемом 29 л. Фирменный Y-образный стиль встречается также в интерьере, в частности в дефлекторах и на дверных панелях.

Впервые в своей истории кроссовер имеет 7-дюймовую цифровую панель приборов и новый центральный 10,1-дюймовый экран мультимедийной системы с беспроводной интеграцией Apple CarPlay и Android Auto, на который выводится изображение с 4 камер кругового обзора, панель для беспроводной зарядки смартфона и подлокотник.

Еще одной особенностью салона нового Renault Duster есть 8 точек крепления для аксессуаров YouClip, в том числе и для подставки для стакана, держателя для смартфона, крючка или фонарика. К тому же по сравнению с предшественником в новом Duster было осуществлено 66 усовершенствований по улучшению износостойкости краски, текстильных материалов и пластиковых деталей. А в дверях появился дополнительный уплотнитель.

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Перечень опций активных и пассивных систем безопасности включает 8 систем помощи водителю, в частности система помощи старта и спуска со склона. Водитель также может активировать один из 5 режимов вождения, три из которых (Снег, Грязь и песок, Бездорожье) были созданы для езды по пересеченной местности.

Новый Duster будет представлен на украинском рынке в трех комплектациях: Authentic, Evolution и Techno. Причем уже со средней комплектации будет доступна 7-дюймовая цифровая панель приборов, 10,1-дюймовый экран мультимедийной системы, камера заднего обзора и аудиосистема Arkamys. Стоимость модели в Украине будет начинаться с 829 900 грн (дизель), 854 900 грн (бензин) и 969 900 грн в полноприводной версии. Цена указана по программе “Рено Бонус” в кредит со скидкой в 100 тысяч гривен. За полную цену авто на 100 тысяч грн дороже.