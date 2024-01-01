В Украине начинают продавать новый Renault Duster: какая цена

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Абсолютно новый Renault Duster третьего поколения
Новый Renault Duster выходит на украинский рынок. Потомка самого популярного кроссовера страны можно уверенно назвать абсолютно новым автомобилем, ведь построена модель третьего поколения на платформе CMF-B и будет предлагаться с одним из трех моторов на выбор.
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Впервые в линейке модели появится “мягкий” гибрид с 48-вольтовой системой на основе 130-сильного турбобензиновика TCe объемом 1,3 литра, и только с этим двигателем кроссовер будет доступен с полным приводом. Кроме этого, Duster получит самый мощный в истории мотор на 150 лошадиных сил – это тот же 1,3-л TCe в комбинации с роботизированной КПП EDC7.
Абсолютно новый Renault Duster получил более спортивный дизайн, но в то же время сохранил свой культовый стиль. Фото Renault
Третьим доступным в Украине мотором станет хорошо известный 1,5-литровый турбодизель K9K на 115 лошадиных сил, что с годами заслужил авторитет экономичного и выносливого агрегата.
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Узнать новинку можно по вертикальному лобовому стеклу, скрытой в стойке ручкой задней двери, новым Y-образным светодиодным рисунком фар и задних фонарей, а также надписью Renault на решетке радиатора. К тому же модель будет иметь два разных бампера.
Полноприводная версия получила вариант с лучшим углом въезда, тогда как более низкий достался автомобилям с передним приводом. Клиренс в 217 мм в версии с полным и 209 мм – с передним приводом соответственно. Почти квадратные колесные арки вмещают колеса от 16 до 18 дюймов.
Визитной карточкой новинки является впечатляющий объем багажника, что составляет 542 литра и увеличивается до 1651 литра, если сложить спинки заднего ряда. К тому же Duster третьего поколения является одним из лучших в классе по количеству отсеков для мелких вещей в салоне общим объемом 29 л. Фирменный Y-образный стиль встречается также в интерьере, в частности в дефлекторах и на дверных панелях.
Впервые в своей истории кроссовер имеет 7-дюймовую цифровую панель приборов и новый центральный 10,1-дюймовый экран мультимедийной системы с беспроводной интеграцией Apple CarPlay и Android Auto, на который выводится изображение с 4 камер кругового обзора, панель для беспроводной зарядки смартфона и подлокотник.
Еще одной особенностью салона нового Renault Duster есть 8 точек крепления для аксессуаров YouClip, в том числе и для подставки для стакана, держателя для смартфона, крючка или фонарика. К тому же по сравнению с предшественником в новом Duster было осуществлено 66 усовершенствований по улучшению износостойкости краски, текстильных материалов и пластиковых деталей. А в дверях появился дополнительный уплотнитель.
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Перечень опций активных и пассивных систем безопасности включает 8 систем помощи водителю, в частности система помощи старта и спуска со склона. Водитель также может активировать один из 5 режимов вождения, три из которых (Снег, Грязь и песок, Бездорожье) были созданы для езды по пересеченной местности.
Новый Duster будет представлен на украинском рынке в трех комплектациях: Authentic, Evolution и Techno. Причем уже со средней комплектации будет доступна 7-дюймовая цифровая панель приборов, 10,1-дюймовый экран мультимедийной системы, камера заднего обзора и аудиосистема Arkamys. Стоимость модели в Украине будет начинаться с 829 900 грн (дизель), 854 900 грн (бензин) и 969 900 грн в полноприводной версии. Цена указана по программе “Рено Бонус” в кредит со скидкой в 100 тысяч гривен. За полную цену авто на 100 тысяч грн дороже.