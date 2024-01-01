Новый Renault Duster получил невероятно высокий ценник

Кроссовер от Renault доступен исключительно на рынке Турции, ведь на других рынках модель представлена под брендом Dacia. Однако, как передает Motor1, турецкий вариант Duster стоит почти вдвое дороже, чем его европейский аналог.

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Новинка доступна в двух вариантах: Evolution и Techno. Линейка силовых агрегатов имеет 100-сильный агрегат, работающий на бензине и LPG, турбо-бензиновый мягкий гибрид мощностью 130 л.с. и полный гибрид 140 “лошадок”.

Фокус сравнил цены на базовую версию турецкого Duster с его братом от Dacia: Dacia Duster 2024 стоит в ЕС от 19 290 евро, тогда как турецкий вариант с логотипом Renault – от 35 000 евро. В то же время версия с 1,2-литровым мотором на 130 л.с. с полным приводом в Турции стоит от 44 000 евро, а 145-сильный гибрид – от 43 000 евро. В топовой комплектации Techno кроссовер обойдется в 45 500 евро.

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Причиной такой высокой стоимости Duster в Турции является специфическое налогообложение. Дело в том, что президент Реджеп Тайип Эрдоган в 2022 году ввел налог на роскошь (ÖTV), который распространяется и на новые авто. Его размер может достигать 50% от стоимости автомобиля. Однако, на экспорт ÖTV не распространяется, поэтому украинский Renault Duster будет значительно доступнее.