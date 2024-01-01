Новий Renault Duster отримав неймовірно високий цінник

Кросовер від Renault доступний виключно на ринку Туреччини, адже на інших ринках модель представлена під брендом Dacia. Проте, як передає Motor1, турецький варіант Duster коштує майже вдвічі дорожче ніж його європейський аналог.

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Новинка доступна в двох варіантах: Evolution і Techno. Лінійка силових агрегатів має 100-сильний агрегат, що працює на бензині та LPG, турбо-бензиновий м’який гібрид потужністю 130 к.с. і повний гібрид 140 “конячок”.

Фокус порівняв ціни на базову версію турецького Duster з його братом від Dacia: Dacia Duster 2024 коштує в ЄС від 19 290 євро, тоді як турецький варіант з логотипом Renault – від 35 000 євро. Водночас версія з 1,2-літровим мотором на 130 к.с. із повним приводом в Туреччині коштує від 44 000 євро, а 145-сильний гібрид – від 43 000 євро. У топовій комплектації Techno кросовер обійдеться в 45 500 євро.

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Причиною такої високої вартості Duster в Туреччині є специфічне оподаткування. Річ у тім, що президент Реджеп Таїп Ердоган у 2022 році ввів податок на розкіш (ÖTV), який розповсюджується і на нові авто. Його розмір може сягати 50% від вартості автівки. Однак, на експорт ÖTV не розповсюджується, тому український Renault Duster буде значно доступнішим.