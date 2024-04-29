Нещодавно в Туреччині пройшла презентація нового Renault Duster. Позашляховик збиратиметься на заводі компанії в місті Бурса й експортуватиметься в різні регіони світу, зокрема в Україну.

Новинка має унікальний дизайн передньої частини решіткою радіатора зі світловим підписом Renault та новими фарами з секцією ДХО у вигляді променів. Автомобіль побудовано на платформі CMF-B, яку також поділяють Clio, Arkana та Captur.

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Ця архітектура дозволяє використовувати велику лінійку двигунів. Позашляховик буде пропонуватись як з класичними бензиновими, так і з електрифікованими силовими установками. Покупцям будуть доступні 48-вольтовий м’який гібрид, класичний гібрид та звичайний бензиновий двигун. Новий Duster пропонуватиметься як з переднім, так і з повним приводом.

Версія E-Tech має потужність в 145 к.с. та середню витрату палива на рівні 5 літрів. М’який гібрид – це удосконалений 1,2-літровий трициліндровий двигун з турбонаддувом, оберти якого підтримуються електромотор з акумулятором на 48 В ємністю 0,8 кВт-год. Потужність гібридної установки становить 130 к.с., а середня витрата – 6 л/100 км.

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Позашляховик зберіг довжину в 4,34 метра, однак має збільшений багажник об’ємом 594 літри, завдяки новому інтер’єру, який гармонійно поєднується з зовнішнім дизайном. Також новинка оснащена новою системою YouClip, яка складається з 6 точок підключення, розташованих у різних точках салону.

Завдяки цим точкам водій матиме змогу встановити та закріпити аксесуари Renault, наприклад, тримач для планшета, смартфона, чи універсальний аксесуар 3-в-1, який поєднує в собі гачок, лампу та тримачі для склянок.