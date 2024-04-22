Оригінальний Estafette випускався з 1959 по 1986 рік. Фургон мав розсувні двері водія та конкурував з Volkswagen Transporter. Тепер ця модель може отримати нову версію з ностальгічним виглядом, подібно до нових R5 та Twingo EV.

Журналісти Carscoops поділились власним уявленням щодо можливого електричного фургона від Renault, який потенційно стане конкурентом Volkswagen ID.Buzz. Хоча офіційно компанія Renault не повідомляла про роботу над електричним фургоном, адже моделі Kangoo та середньорозмірний Trafic були оновлені у 2020 році, а Master отримав нове покоління наприкінці 2023 року.

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Крім того, існуючі фургони вже пропонуються в повністю електричних варіантах «E-Tech». Однак, якщо ідея створення електричного фургона все ж постане, Estafette може стати головним претендентом на відродження.

Оригінальна модель Renault Estafette 1959 року

На рендері Carscoops помітно, що Renault Estafette має дизайн, подібний до Renault 5 зі світлодіодними фарами. Цілком можливо, що інтер’єр авто, а також деякі кузовні деталі були б виконані з екологічних матеріалів.

Як і класична модель, фургон має розсувні двері, легкосплавні диски, а на кузові зображено компас. Авто оснащено містким багажником на даху для зберігання різноманітних речей, а усередині передбачено достатньо місця для пасажирів та їхнього багажу.

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Попри те, що це лише уявна модель, компанія Renault легко б могла реалізувати її в серію, завдяки можливостям платформи AmpR Medium, яку використовує R5 та Megane і Scenic E-Tech. Вона сумісна як з одним, так і з двома електромоторами. Цілком можливо, що Renault Estafette EV дебютує в кінці десятиліття.