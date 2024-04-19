Перший такий бутік розпочав роботу, звісно ж, у Парижі. Він пропонує відвідувачам занурення в бренд Renault, поєднуючи інновації, дизайн і гостинне місце.

Renault розширює свою дистриб’юторську мережу за допомогою нового концептуального формату торгових точок під назвою «rnlt©». Назва, яка відображає цей новий тип дистрибуції: сучасний, компактний, справжній стислий бренд. Ці нові магазини нададуть відвідувачам всебічне враження від бренду Renault та його продуктів.

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Як демонстрація бренду концептуальні магазини rnlt© будуть розміщені в гіперцентрах і великих торгових центрах. Їх зручне розташування якомога ближче до міських споживачів гарантує оптимальну доступність і максимальну видимість, дозволяючи цим потенційним клієнтам відкривати для себе останні моделі та інновації Renault.

У цьому компактному просторі з меншими розмірами, ніж у класичних салонах Renault, кожна деталь була ретельно продумана, щоб забезпечити повне занурення у всесвіт Renault. Це місце, де технології зустрічаються з пристрастю, де відвідувачі можуть побачити нові продукти та зануритися у всесвіт бренду, у гостинному місці, яке поєднує інновації та дизайн.

Відвідувачі зможуть познайомитися з двома або трьома представленими флагманськими автомобілями бренду.

У кожному магазині також буде представлений вибір оригінальних товарів Renault, таких як моделі автомобілів, одяг та аксесуари.

Бутіки rnlt працюватимуть у взаємодії з існуючими шоу-румами традиційного масштабу, розташованими на околицях, де будуть доступні тест-драйви, доставка та передача автомобіля, технічне обслуговування/ремонт тощо.

Перший такий бутік rnlt, яким керує Retail Renault Group (RRG), відкривається в Парижі за адресою: Boulevard Haussmann, 104. Виставковий зал площею 180 м2 демонструє останні електромобілі Renault – Scenic E-Tech Electric та R5 E-Tech Electric. Двоє експертів Renault, які добре знають продукцію та технології бренду, працюють на місці, щоб допомогти клієнтам орієнтуватися в широкому асортименті моделей, технологій, типів двигунів і можливостей персоналізації.

У партнерстві з приватними інвесторами близько двадцяти інших бутіків rnlt буде створено в Парижі, Брюсселі, Мілані, Римі, Роттердамі, Мадриді, Лондоні, Берліні, Медельїні, Сеулі тощо.

Нагадаємо, що Renault готує бюджетний седан та універсал.