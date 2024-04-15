Під маркою Dacia збираються випустити практичний крос-універсал та середньорозмірний седан.

Renault готує бюджетний аналог Skoda Octavia на базі «Дастера». Французькі журналісти дізналися про проект C-Neo.

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Інсайдери Automobile Magazine стверджують, що обидві моделі розділять платформу CMF-B і моторну гаму з новим Duster, а за габаритами та форм-фактором "бюджетники" будуть близькі до Peugeot 308 і Skoda Octavia. Ціна румунських новинок виявиться значно меншою за 30 тисяч євро.

Після відставки Renault Megane Estate та Ford Focus SW у Європі звільнилася ніша доступних універсалів. Не кожен покупець може викласти майже 31 тисяч євро за двооб'ємну Skoda або Peugeot, і «дочка» Renault має намір цим скористатися. За основу візьмуть Duster третього покоління: у нього седан та універсал можуть запозичити архітектуру шасі, силові установки та навіть інтер'єр.

А ось на дизайні екстер'єру заощаджувати не стануть: інсайдери вважають, що майбутній універсал C-Neo буде "з акцентами в стилі allroad", тобто Dacia замахнеться на сегмент підвищеної прохідності. Покупці зможуть вибрати між бензиновими та газовими версіями, а також гібридом, що самозаряджається. Компромісів з безпеки не передбачається: новинки мають солідний набір асистентів допомоги водієві і як мінімум шість подушок.

Проект Dacia C-Neo планують реалізувати у 2026 році, тож до прем'єри нових «бюджетників» залишається не так багато часу. Стартову ціну не називають, але найпростіший Duster коштує у Франції близько 20 тисяч євро, базовий Jogger можна придбати за 18 тисяч євро, тож «старший» крос-універсал може коштувати 22 тисячі євро.