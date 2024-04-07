Нещодавно французський автовиробник представив новий електричний хетчбек Renault 5, натхненний оригінальною ретро-моделлю, проте, новий Clio може мати абсолютно іншу концепцію.

Звіти компанії свідчать про те, що шосте покоління Clio дебютує вже у 2026 році й буде створений для молодих сімей, які шукають автомобіль з сучасним дизайном.

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Очікується, що хетчбек буде пропонуватись як з гібридними, так і з повністю електричними силовими установками. Враховуючи, що актуальне, п’яте покоління моделі дебютувало в 2019 році, поява нової генерації у 2026 році цілком очікувана – компанія Renault має традицію відводити 7 років на життєвий цикл одного покоління моделі.

Renault Clio 2023

Можливо, новий Clio буде єдиним хетчбеком з двигуном внутрішнього згорання в лінійці Renault та займе місце між електричними Twingo, R5 та Megane. Також новинка може успадкувати нову філософію дизайну компанії, створену Жилем Відалем, яку вже отримали Scenic, Rafale та оновлений Captur.

Renault R5

Наступне покоління Clio, ймовірно, базуватиметься на платформі Ampr Small (CMF-BEV), яка лежить в основі повністю електричного R5. Autocar повідомляє, що гібридна та повністю електрична версії Clio матимуть ідентичний дизайн.

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Цілком можливо, що новинка отримає вже існуючу гібридну силову установку, яку вже використовують актуальні Clio E-Tech та Captur E-Tech. Очевидно, що компанія Renault згодом розкриє більше подробиць про новинку.