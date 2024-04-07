Недавно французский автопроизводитель представил новый электрический хэтчбек Renault 5, вдохновленный оригинальной ретро-моделью, однако, новый Clio может иметь совершенно другую концепцию.
Отчеты компании свидетельствуют о том, что шестое поколение Clio дебютирует уже в 2026 году и будет создан для молодых семей, которые ищут автомобиль с современным дизайном.
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Ожидается, что хэтчбек будет предлагаться как с гибридными, так и с полностью электрическими силовыми установками. Учитывая, что актуальное, пятое поколение модели дебютировало в 2019 году, появление новой генерации в 2026 году вполне ожидаема – компания Renault имеет традицию отводить 7 лет на жизненный цикл одного поколения модели.
Renault Clio 2023
Возможно, новый Clio будет единственным хэтчбеком с двигателем внутреннего сгорания в линейке Renault и займет место между электрическими Twingo, R5 и Megane. Также новинка может унаследовать новую философию дизайна компании, созданную Жилем Видалем, которую уже получили Scenic, Rafale и обновленный Captur.
Renault R5
Следующее поколение Clio, вероятно, будет базироваться на платформе Ampr Small (CMF-BEV), которая лежит в основе полностью электрического R5. Autocar сообщает, что гибридная и полностью электрическая версии Clio будут иметь идентичный дизайн.
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Вполне возможно, что новинка получит уже существующую гибридную силовую установку, которую уже используют актуальные Clio E-Tech и Captur E-Tech. Очевидно, что компания Renault впоследствии раскроет больше подробностей о новинке.