Французский автопроизводитель презентовал рестайлинг модели Captur. Это уже второе обновление текущей генерации и таким образом Renault продлевает срок жизненного цикла компактного кроссовера.

Первая генерация Captur была представлена на Женевском автосалоне еще в 2013 году и с тех пор было продано более двух миллионов автомобилей. Актуальное, второе поколение модели теперь выглядит еще современнее, благодаря новому языку дизайна компании.

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Спереди новый Captur получил новые элементы и оптику, подобные тем, что были представлены на новых Scenic и Clio. Хромированная решетка радиатора также исчезла. Сзади форма кузова осталась более привычной, однако модель получила новые фонари. К тому же новинка имеет обновленные логотипы компании.

В салоне изменений заметно меньше, однако компания Renault добавила новые экраны мультимедийной системы со встроенным Google и приборной панели водителя диагональю 10,4 и 10,25 дюймов соответственно. Кожу в отделке больше не используют – интерьер создан с использованием переработанных материалов.

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Также новый Captur получил новые электронные системы активной безопасности и систему автономного вождения второго уровня. Кроссовер будет предлагаться с 5 вариантами силовых установок.

Базовые версии будут предлагаться с самым слабым 1,0-литровым турбомотором на 90 "лошадок", тогда как самым производительным является двигатель на 160 л.с., объемом 1,3 литра. Топовой версией Captur является гибрид E-Tech мощностью 145 л.с. По словам Renault, версию уже заказали "41% покупателей во Франции".

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Гибрид представляет собой комбинацию бензинового двигателя, объемом 1,6 литра и электромотора с батареей емкостью 1,2 кВт-ч. Дизельного двигателя в линейке больше нет, но покупателям также доступен вариант с ГБО на основе 1,0-литрового мотора. Такой вариант способен преодолеть более 1000 км запаса хода при полных баках бензина и газа. Стоимость комплектаций станет известна, когда новый Renault Captur поступит в продажу.