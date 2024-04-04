Французський автовиробник презентував рестайлінг моделі Captur. Це вже друге оновлення поточної генерації й таким чином Renault подовжує термін життєвого циклу компактного кросовера.

Першу генерацію Captur було представлено на Женевському автосалоні ще у 2013 році й з того часу було продано понад два мільйони автомобілів. Актуальне, друге покоління моделі тепер виглядає ще сучасніше, завдяки новій мові дизайну компанії.

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Спереду новий Captur отримав нові елементи та оптику, подібні до тих, що було представлено в Scenic та Clio. Хромована решітка радіатора також зникла. Ззаду форма кузова залишилась більш звичною, проте модель отримала нові ліхтарі. До того ж новинка має оновлені логотипи компанії.

В салоні змін помітно менше, проте компанія Renault додала нові екрани мультимедійної системи з вбудованим Google та приборної панелі водія діагоналлю 10,4 та 10,25 дюймів відповідно. Шкіру в обробці більше не використовують – інтер’єр створено з використанням перероблених матеріалів.

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Також новий Captur отримав нові електронні системи активної безпеки та систему автономного водіння другого рівня. Кросовер пропонуватиметься з 5 варіантами силових установок.

Базові версії пропонуватимуться з найслабшим 1,0-літровим турбомотором на 90 “конячок”, тоді як найпродуктивнішим є двигун на 160 к.с., об’ємом 1,3 літра. Топовою версією Captur є гібрид E-Tech потужністю 145 к.с За словами Renault, версію вже замовили “41% покупців у Франції”.

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Гібрид являє собою комбінацію бензинового двигуна, об’ємом 1,6 літра та електромотора з батареєю ємністю 1,2 кВт-год. Дизельного двигуна в лінійці більше немає, але покупцям також доступний варіант з ГБО на основі 1,0-літрового мотора. Такий варіант здатен подолати понад 1000 км запасу ходу при повних баках бензину та газу. Вартість комплектацій стане відома, коли новий Renault Captur надійде у продаж.