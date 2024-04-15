Под маркой Dacia собираются выпустить практичный кросс-универсал и среднеразмерный седан.

Renault готовит бюджетный аналог Skoda Octavia на базе "Дастера". Французские журналисты узнали о проекте C-Neo.

Читайте также: Новый Renault Clio могут презентовать уже в 2026 году

Инсайдеры Automobile Magazine утверждают, что обе модели разделят платформу CMF-B и моторную гамму с новым Duster, а по габаритам и форм-фактору "бюджетники" будут близки к Peugeot 308 и Skoda Octavia. Цена румынских новинок окажется значительно меньше 30 тысяч евро.

После отставки Renault Megane Estate и Ford Focus SW в Европе освободилась ниша доступных универсалов. Не каждый покупатель может выложить почти 31 тысячу евро за двухобъемную Skoda или Peugeot, и "дочка" Renault намерена этим воспользоваться. За основу возьмут Duster третьего поколения: у него седан и универсал могут позаимствовать архитектуру шасси, силовые установки и даже интерьер.

А вот на дизайне экстерьера экономить не станут: инсайдеры считают, что будущий универсал C-Neo будет "с акцентами в стиле allroad", то есть Dacia замахнется на сегмент повышенной проходимости. Покупатели смогут выбрать между бензиновыми и газовыми версиями, а также самозаряжающимся гибридом,. Компромиссов по безопасности не предвидится: новинки имеют солидный набор ассистентов помощи водителю и как минимум шесть подушек.

Проект Dacia C-Neo планируют реализовать в 2026 году, так что до премьеры новых "бюджетников" остается не так много времени. Стартовую цену не называют, но самый простой Duster стоит во Франции около 20 тысяч евро, базовый Jogger можно приобрести за 18 тысяч евро, поэтому "старший" кросс-универсал может стоить 22 тысячи евро.