Первый такой бутик начал работу, конечно же, в Париже. Он предлагает посетителям погружение в бренд Renault, сочетая инновации, дизайн и гостеприимное место.

Renault расширяет свою дистрибьюторскую сеть с помощью нового концептуального формата торговых точек под названием “rnlt©”. Название, которое отражает этот новый тип дистрибуции: современный, компактный, настоящий сжатый бренд. Эти новые магазины предоставят посетителям всестороннее впечатление от бренда Renault и его продуктов.

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Как демонстрация бренда концептуальные магазины rnlt© будут размещены в гиперцентрах и крупных торговых центрах. Их удобное расположение как можно ближе к городским потребителям гарантирует оптимальную доступность и максимальную видимость, позволяя этим потенциальным клиентам открывать для себя последние модели и инновации Renault.

В этом компактном пространстве с меньшими размерами, чем в классических салонах Renault, каждая деталь была тщательно продумана, чтобы обеспечить полное погружение во вселенную Renault. Это место, где технологии встречаются со страстью, где посетители могут увидеть новые продукты и окунуться во вселенную бренда, в гостеприимном месте, которое сочетает инновации и дизайн.

Посетители смогут познакомиться с двумя или тремя представленными флагманскими автомобилями бренда.

В каждом магазине также будет представлен выбор оригинальных товаров Renault, таких как модели автомобилей, одежда и аксессуары.

Бутики rnlt будут работать во взаимодействии с существующими шоу-румами традиционного масштаба, расположенными в окрестностях, где будут доступны тест-драйвы, доставка и передача автомобиля, техническое обслуживание/ремонт и тому подобное.

Первый такой бутик rnlt, которым руководит Retail Renault Group (RRG), открывается в Париже по адресу: Boulevard Haussmann, 104. Выставочный зал площадью 180 м2 демонстрирует свежие электромобили Renault – Scenic E-Tech Electric и R5 E-Tech Electric. Двое экспертов Renault, которые хорошо знают продукцию и технологии бренда, работают на месте, чтобы помочь клиентам ориентироваться в широком ассортименте моделей, технологий, типов двигателей и возможностей персонализации.

В партнерстве с частными инвесторами около двадцати других бутиков rnlt будет создано в Париже, Брюсселе, Милане, Риме, Роттердаме, Мадриде, Лондоне, Берлине, Медельине, Сеуле и др.

Напомним, что Renault готовит бюджетный седан и универсал.