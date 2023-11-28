Компания Škoda, которая входит в концерн VAG, начала внедрение нового фирменного стиля в сети дилерских центров. Первые автосалоны с новым дизайном появились во Вьетнаме и Европе.

В Европе первый обновленный дилерский центр открылся в Таллинне (Эстония), также планируется обновление салонов в Госселисе (Бельгия), Хамаре (Норвегия), Вроцлаве (Польша) и Праге (Чехия). Фирменные магазины компании также можно найти в Софии (Болгария), Брюсселе (Бельгия), Валенсии (Испания). Планируется открытие и в других городах.

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Во Вьетнаме презентация нового дизайна состоялась 23 сентября – в день выхода марки на рынок. Первые дилерские центры открылись в Ханое, Винь, Буон-Ма-Туат и Хошимине. В целом компания планирует увеличить сеть дилерских центров до 30 до 2028 года.

Дизайн шоу-румов символизирует сочетание наследия Škoda и будущие тенденции. Обновленный логотип соответствует тенденциям к цифровой коммуникации, а выбор зеленых цветов подчеркивает приверженность компании к экологичности.

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"Наш новый фирменный стиль отражает наш путь к будущему мобильности и диджитализации, делая его ощутимой реальностью для наших клиентов. Мы находимся в процессе развертывания нашего самого значительного за последние 30 лет обновления фирменного стиля, начиная с информационно-коммуникационных материалов и заканчивая нашими автосалонами по всему миру. Они имеют решающее значение для связи наших клиентов с брендом Škoda, предоставляя им возможность почувствовать, что представляет собой Škoda из первых рук", - сказал Мартин Ян, член правления Škoda Auto по продажам и маркетингу.

После обновления корпоративного стиля дилерских центров, компания планирует последовательное внедрение нового дизайна во всей линейке своих моделей. Enyaq L&K стала первой моделью с элементами нового стиля, который впоследствии появился в обновленных моделях Scala и Kamiq.

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Škoda стремится стать одним из пяти самых продаваемых брендов в Европе к 2030 году с линейкой авто в сегменте начального уровня. Также компания развивает и активно использует имеющийся потенциал на развивающихся рынках,, таких как Индия, Северная Африка, Вьетнам и в странах Ближнего Востока.