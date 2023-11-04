Следующее второе по отсчету поколения Skoda Enyaq появится не раньше 2028-го или даже 2029 года и будет поразительно отличаться от нынешнего серийного образца.

Skoda Enyaq MK2 перенесут на новую платформу VW SSP, лежащую в основе электромобиля VW Golf. Этот переход будет масштабным, поскольку его модульная архитектура адаптирована под все палитры трансмиссии и аккумуляторов нового модельного ряда электромобилей VW Group.

Как отметил гендиректор Skoda Клаус Целмер, Skoda Enyaq MK2 будет первым брендом, который освоит эту партнерскую платформу. На ней будет базироваться более трех четвертей (80%) автомобилей продуктовой линейки VW Group.

Читайте также Skoda официально показала новый Superb

По времени накопление в батарею энергетического потенциала от 10 до 80% будет занимать где-то 12 минут, а не 35 минут, как у нынешней Enyaq.

Остальные детали не озвучены. Сказано лишь, что второе поколение Enyaq будет производиться на чешском заводе в Млада-Болеславе. Там сейчас на конвейере стоит нынешняя Enyaq. Все остальное в эскизах и на этапе изготовления макетных образцов.

Эксперты предполагают, что Skoda Enyaq MK2 иметь схожесть с Vision 7S. Фото: Skoda

Эксперты предполагают, что изготовитель использует дизайн Modern Solid. Он присущ концепту Vision 7S. Если это произойдет, то MK2 Enyaq может походить на него, но это только предположение.